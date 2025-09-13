en radioestadio

Servando Revuelta (Asobal): “Queremos dotar de herramientas a los clubes para que sus presupuestos crezcan”

El presidente de la Liga Asobal, Servando Revuelta, ha defendido los avances en la profesionalización del balonmano español, reconociendo las dificultades económicas pero destacando el aumento de afluencia en los pabellones y la creciente competitividad de la liga.

ondacero.es

Madrid |

Con el arranque de una nueva temporada de la Liga Asobal, Servando Revuelta, presidente de la competición, ha asegurado que el balonmano español vive un momento de ilusión y esfuerzo por recuperar su posición histórica. “Hay bastantes expectativas y bastante ilusión por intentar hacer ese trabajo para que la competición cada vez sea más atractiva”, ha declarado.

Revuelta ha admitido la evidente distancia entre el FC Barcelona y el resto de equipos, tanto a nivel económico como deportivo, pero ha señalado que desde la Liga se trabaja para “dotar de herramientas a los clubes para que sus presupuestos crezcan y que esa distancia sea cada vez más pequeña”.

El dirigente ha destacado los avances en asistencia a los pabellones, recordando que “prácticamente la mitad de los pabellones llenan todos los fines de semana”. También ha valorado la necesidad de una estrategia nacional para apoyar a deportes colectivos como el balonmano, más allá de ayudas puntuales.

En cuanto a la fuga de talento, ha reconocido que “aunque no sea un consuelo, la fuga ha remitido”, y ha puesto como ejemplo la instauración de un presupuesto mínimo de 800.000 euros para competir en la liga, una medida que pretende elevar el nivel de exigencia y sostenibilidad.

Revuelta ha señalado también la posibilidad de reformar el modelo de competición hacia un sistema híbrido con ‘playoffs’, como parte de los esfuerzos para hacer la liga más vistosa y competitiva.

Sobre la relación con la Federación Española, ha admitido tensiones: “Cada uno tiene que hacer su camino. Nosotros seguimos trabajando y ojalá en un futuro se pueda trabajar juntos”.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer