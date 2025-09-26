Sergio Scariolo: "El líder del cambio en el Real Madrid de baloncesto es Florentino"

Sergio Scariolo emprende su segunda etapa al frente del Real Madrid 25 años después. Tras su éxito rotundo en la selección española convirtiéndose en el entrenador con más títulos de la historia, ahora llega al Real Madrid con un nuevo reto: cambiar por completo la estructura del equipo.

Reestructuración y cambio generacional, es el inicio de un proyecto en el que buscará conseguir los mayores logros posibles. El primer reto comienza este sábado en la Supercopa de España ACB, donde disputará la semifinal con el CB Canaria buscando la primera final de esta segunda etapa: "Recuerdo la primera etapa con cariño. Hay muchas personas que siguen aquí, otras con la que sigo manteniendo relación".

"He hablado con Chus Mateo, con cariño y disponibilidad por si me puede necesitar ahora que soy un aficionado. Son 15 años de mi vida y de historia, de crecimiento, de orgullo al frente de la selección. Que me recuerden como el seleccionador con más títulos está muy bien, peor lo que pesa más es todo lo que se ha visto en el equipo", señala.

Este sábado será la carta de presentación del nuevo Real Madrid de Scariolo, aunque asegura que esto es solo el inicio del cambio: "Tenemos ganas de competir y de afrontar este torneo, intentaremos ganarlo. Sabemos en que momento de la evolución estamos, somos una obra. Si tuviésemos que jugar un playoff de Euroliga y estuviésemos así, escaparía a otro continente".

Sergio llega, bajo el amparo de Florentino, como el guía de este cambio en la sección: "El líder de este cambio es Florentino, el Chacho, yo por supuesto participo pero sé cual es la jerarquía. El objetivo es que en cada partido saques lo mejor, lo ganes y cuando vas sumando y juegas bien pueden llegar los títulos. Eso es una progresión pero ahora mismo estamos cogidos por alfileres, no puedo pensar en títulos".