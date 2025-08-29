Sergio Camello, tras la clasificación del Rayo a la Conference League: "Nunca había visto vibrar así a Vallecas"

Este jueves el Rayo Vallecano ha certificado su plaza para la Conference League tras golear por 4-0 al Neman Grodno bielorruso en la vuelta de la fase final de clasificación, que ha terminado con un global de 5-0 a favor de los de la franja. Los tantos han sido obra de Sergio Camello, Jorge de Frutos y doblete de Álvaro García.

Una noche que pasará a la historia de Vallecas y que ha celebrado en los micrófonos de Radioestadio Noche el delantero goleador, Sergio Camello: "No había visto vibrar así a Vallecas nunca. El Rayo lo que tiene es normalidad., somos gente normal que conectamos mucho con el aficionado y con la gente. Somos un grupo de amigos que está haciendo historia".

Los goles no han llegado hasta la segunda parte, o al menos los legales, ya que el propio Camello anotaba antes del descanso un tanto que fue anulado de manera peculiar: "Al principio lo anulan y yo tengo mis dudas, lo mira el VAR y lo da por bueno. Me voy a celebrarlo y cuando vuelvo lo están volviendo a mirar y lo anulan. Ha sido gracioso, me gusta que estas cosas me pasen a mi y así se lo cuento a mis colegas".

El Rayo se enfrentará este año a una temporada ilusionante pero también con un calendario cargado de partidos y poco descanso: "Somos conscientes de lo que va a ser esta temporada, no nos asusta y estamos preparados para que las cosas no salgan como sale ahora. Queremos hacer una temporada histórica, mantener al Rayo en Primera y disfrutar de Europa".

Este domingo en la liga les tocará recibir al Barcelona e intentarán prolongar la fiesta en un estadio de Vallecas donde preocupa el estado del césped: "Les hemos plantado cara, ya después nos ganará o les ganaremos. Pero lo que sé es que le vamos a poner las cosas muy difíciles. Lo que se ve desde la tele es distinto a lo que se siente, se ve feo porque se ve como amarillo pero la verdad es que está muy bien. Te digo yo que en la liga ha césped peores que los nuestros".