Sergi Altimira: "Es algo que no tiene que ocurrir nunca en un partido, esto ensucia el derbi"

El primer derbi sevillano de la temporada se ha teñido de verdiblanco con la victoria en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán del Real Betis por 0-2 con goles de Pablo Fornals y Sergi Altamira, tres puntos que colocan al Betis como quinto clasificado de la liga tras 14 jornadas.

El goleador, Sergi Altamira, ha celebrado la victoria bética en los micrófonos de Radioestadio Noche: "Veo que me viene el balón, creo que el control es muy bueno y le pego con todo. En partidos como estos hay que estar concentrados y aprovechar la oportunidad. Hemos hecho sobre todo una muy buena segunda mitad".

Sergi ha anotado el gol que le ha dado la tranquilidad a los de Pellegrini a los cinco minutos de saltar al campo, en un partido que llegaban con las bajas de Amrabat e Isco por lesión y Antony amonestado con roja: "Había pesimismo pero nosotros sabíamos que quien sustituyera a los jugadores lo iba a hacer bien. Hay una plantilla muy buena y hoy se ha demostrado. Creo que ha sido un derbi muy limpio, aunque entiendo la frustración de la afición suya y lo han pagado con nosotros".

Y es que el encuentro se ha visto empañado en el tramo final por el lanzamiento de botellas e incluso mechero que ha obligado a parar el partido en los últimos minutos y mandar a lo equipos a vestuarios a pesar de que ambos entrenadores intentaban convencer al árbitro de finalizar el encuentro: "Nosotros queríamos terminar el partido y al final esto ensucia el derbi. Es algo que no tiene que ocurrir nunca en un partido. El árbitro lo ha visto que no paraban y ahí está el protocolo".

Tras esta victoria que llena de confianza al equipo, el próximo encuentro será en casa recibiendo la visita del Barcelona, nuevo líder: "Habrá que ganar igual que hoy pero antes toca la Copa". "El objetivo es entrar en Europa, tenemos que intentar quedar lo más arriba posible y seguir avanzando que esto es muy largo", concluye.