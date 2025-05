Salva Ferrer vuelve a jugar tras superar un cáncer: "He soñado muchas veces con este momento"

La historia de Salva Ferrer es la historia de un auténtico luchador, con tan solo 25 años fue diagnosticado de un linfoma de Hodgkin, un cáncer muy grave con el que ha tenido que convivir durante año y medio desde noviembre de 2023. Hoy día puede decir que lo ha superado y, tras soñarlo mucho, ha cumplido su sueño de volver a jugar al fútbol.

Salava ha querido contarnos este lunes su historia en los micrófonos de Radioestadio Noche: "Se cumplió lo que llevaba tanto tiempo buscando. En este tiempo ha habido de todo... La noticia y el tratamiento han sido momentos duros. Desde enero ya estaba bien y esperando la oportunidad pero el equipo se jugaba mucho".

La semana pasada volvió a jugar con su equipo, el Spezia de la Serie B, en un partido muy importante para el equipo que ha finalizado tercero en la liga y luchará por el ascenso a la Serie A: "He soñado muchas veces con mi vuelta al campo, ha sido muy emotivo. La manera en laque lo viví hubo algún sueño que se parecía mucho".

El jugador barcelonés ha recordado como fue el momento del diagnóstico: "Yo me noto un bulto en el cuello y cuando hablé con mi fisio me dijo que no era algo muscular. Me hicieron pruebas en Chipre cuando estaba jugando allí y me diagnosticaron el cáncer. Tuve suerte de pillarlo a tiempo". "Me sigo haciendo controles pero estoy bien y tengo ganas de volver de verdad y tener mucho minutos", concluye.