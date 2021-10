Rosanna Simón: “Ha tenido que llegar el fenómeno natural más fuerte que ha pasado en Europa para que sepan posicionar a La Palma”

Rosanna Simón se proclamó campeona del mundo de taekwondo en la categoría de +73 kg en 2009 y de Europa en 2010. Ahora, ya retirada después de 20 años de carrera, es entrenadora de este deporte en Barcelona, y desde allí se ha desplazado a su tierra para ayudar a mitigar la catástrofe que deja el volcán a su paso.

“Estoy con el corazón encogido. La situación está siendo bastante difícil. Estamos viviendo una tragedia muy dolorosa. Se siente miedo, es muy doloroso, no se lo recomiendo a nadie. Se que es un fenómeno natural muy sorprendente pero nosotros lo estamos pasando muy mal. Entre todos los palmeros nos apoyaremos y saldremos adelante”, confesó.

La palmera de 32 años lamenta el abandono que sufre la isla, que desgraciadamente se ha hecho patente a raíz de la erupción. “Nos tienen un poquito bastante abandonados. Ha tenido que llegar el fenómeno natural más fuerte que ha pasado en Europa para que sepan posicionar a La Palma donde está. Es bastante triste. Esperemos que la situación cambie y la isla sea reconocida”, explicó.

Pide ayuda a las grandes instituciones deportivas

“La única esperanza es que estas ayudas económicas sean reales y nos ayuden a empezar de cero. No se pueden quedar en palabras y tienen que ser reflejadas en hechos”, añadió sobre el apoyo económico que recibirá La Palma.

También contó como ha afectado esta situación a ella y a su familia. “Estoy parada a nivel económico, no tengo ningún ingreso porque mi trabajo lo tengo en Barcelona donde soy entrenadora y fisioterapeuta y he tenido que pedir una suplencia. No tenemos fuentes de ingreso, ni yo ni mi familia. Mi hermana perdió la casa el primer día de erupción del volcán. Días posteriores los suegros de mi hermana perdieron sus casas y las fincas de plátanos que tenían, yo estoy a punto de perder una. Cada día son más pérdidas y dolor”.

Por último, pidió la ayuda de grandes instituciones deportivas y compañías. “Con que todos los clubes de toda España destinaran un 1% sería una grandísima ayuda. Solo pido que las ayudas lleguen de instituciones y empresas como LaLiga”.