Rodrygo: "No puedo explicar lo que ha pasado. Va a ser imposible dormir"

LEER MÁS El Real Madrid obra otro milagro con la magia del Bernabéu y jugará la final de Champions League

El gran héroe de la remontada del Real Madrid junto a Courtois, Rodrygo, pasa por Radiestadio noche desde la sala del doping que es al jugador que le ha tocado y todavía no se lo cree: "No puedo explicar lo que ha pasado. Solo pasa en el Real Madrid, estoy muy feliz y no tengo ni palabras".

Clave ante el Chelsea y hoy. Rodrygo vuelve a reivindicar su papel: "Hemos jugado muchos partidos difíciles y remontamos en todos. Personalmente estoy muy feliz. Cada día puedo ayudar más al equipo y hoy lo he vuelto a demostrar y estoy muy feliz".

Intenta buscar una explicación a lo que ha sucedido: "Siempre creemos y fue lo que pasó hoy. Remontar otra vez y estar en una final otra vez que es nuestro mayor sueño. Espero que contra el Liverpool no suframos tanto que ya hemos sufrido demasiado esta temporada".

"Todas las remontadas han sido muy buenas pero la de hoy la mejor", añade el brasileño que ante si ganarán la final contesta que "espero que sí ganemos la Champions, trabajamos para ello". "Hoy imposible dormir temprano, no solo yo sino toda la afición", finaliza.