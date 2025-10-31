Rodrigo Fáez: "Me llamaban friki por ser el primer periodista en dar el salto a YouTube"

El periodista deportivo, Rodrigo Fáez, ha presentado su nuevo libro 'La mochila lo es todo', en el que a través de una crónica muestra la realidad de un periodista en crecimiento desde la Asturias minera de los noventa hasta los platós, radios y redes sociales del presente. Lleno de vivencias personales y de escenas memorables junto a grandes figuras del deporte.

El escritor, Rodrigo Fáez, se ha pasado este jueves por los micrófonos de Radioestadio Noche para darnos todos los detalles: "Fui el pionero de tener mi trabajo en Bein Sports y mi jardincito en YouTube, y aquí estoy 10 años después con un canal muy bien consolidado y con la ventaja de poder estar con jugadores sin tener que pagar un euro por todo lo que he hecho antes. Hay casos en los que son los futbolistas los que se ofrecen para que les haga el reportaje en sus casas".

A sus 41 años, Rodrigo rompe los moldes de que las redes sociales solo es para los adolescentes o los más jóvenes: "Soy de los que cree que la edad es un número y el espíritu va por dentro pero es que YouTube lleva muchos años, se creó a primero de los 2000. En su día a mi me llamaban el friki de la cámara por ir siempre grabándolo todo y por ser el primer periodista en dar el salto a YouTube pero es la prueba de que no hay edad ni rango, todo el mundo puede hacerlo".

"Eso de que YouTube es para chavales no estoy de acuerdo. En YouTube se gana dinero pero no tanto como antes. Todo lo de la mochila viene a raíz de una frase que me decía Josep Pedrerol cuando trabajaba con él. La mochila era la metáfora perfecta de lo que yo era, un aventurero, un reportero feliz", asegura.