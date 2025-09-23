Roberto Martínez, sobre Diogo Jota: "Su fuerza sigue estando en la selección, le sentimos y nos ha unido más"

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, vive un gran momento deportivo tras ganar la Nations League frente a España y este lunes, tras la gala del Balón de Oro, se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche en el que ha valorado todas las distinciones: "Hablar de premios es muy subjetivo, no me sorprende que haya tantos jugadores del PSG porque ha sido el equipo sin duda alguna el equipo referencia de la temporada".

Roberto ha destacado dos grandes nombres del fútbol actual con los que trabaja en su selección, como son Vitinha y Nuno Mendes: "Vitinha ha sido el centrocampista más determinante. Nuno Mendes me sorprende que solo llegue al puesto 10, un jugador con la capacidad de poder defender a uno de los mejores jugadores que es Lamine Yamal. Es un perfil que no será difícil de ver en las próximas galas de este tipo. Me gustaría que las votaciones no fueran tan subjetivas porque el futbolista representa el juego colectivo".

Martínez ha sido distinguido en Portugal con el Prémio Prestígio y a nivel personal ha logrado sumar 40 partidos de clasificación hacia la Eurocopa o el Mundial sin derrotas: "Portugal como país es un ejemplo en la formación de futbolistas. La Liga de las Naciones es una competición más difícil de ganar que la Eurocopa, tienes que tener una constancia mayor, durante más tiempo".

El técnico ha puesto en valor la figura de Cristiano Ronaldo: "Un delantero centro que te marque 20 goles en los últimos 25 partidos y que te gane un título, yo creo que te lo dice todo. Tiene el hambre y la ilusión de representar a su país como la primera vez y eso es algo que se contagia. Es un capitán ejemplar y único".

Roberto ha honrado a Diogo Jota tras su repentina muerte que conmovió al mundo del fútbol y que ha dejado un vacío en su club y en su selección: "Hay aspectos en la vida que no podemos controlar y que son trágicos. Diogo Jota era una persona con un corazón enorme que solo quería ayudar a los demás, con una energía increíble. Su fuerza sigue estando en la selección, le sentimos y nos ha unido más".

Tras el triunfo en la Nations, el seleccionador quiere seguir soñando y consiguiendo grandes cosas: "Sueño con ganar el Mundial. Queremos darle a Portugal ese sueño que nunca ha logrado. Firmo una final de Mundial entre Portugal y España".