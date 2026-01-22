Robert Navarro: "Sabemos que el miércoles ante el Sporting, San Mamés será una locura"

El Athletic Club de Bilbao ha firmado una victoria importantísima en Champions frente al Atalanta, tras conseguir remontar el gol inicial de los italianos gracias a los tantos de Guruzeta, Nico Serrano y Robert Navarro. Con este resultado el Athletic se jugará en la última jornada de la fase de grupos su plaza en los playoff y la posibilidad de pasar a la próxima ronda.

Uno de los goleadores ha sido Robert Navarra que se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche al término del partido: "La primera parte todos sabíamos que no había sido buena pero en la segunda parte hemos salido mejor al partido y con el primer gol hemos empezado a creer".

El próximo miércoles San Mamés se convertirá en el escenario en l que al Athletic solo le vale ganar frente al Sporting que se juega meterse entre los 8 primeros: "Lo hemos hablado, si siempre es una locura el miércoles va a ser aún más si cabe. Somos conscientes de que jugamos en casa y tenemos muchas ganas aunque sabemos que será difícil porque viene de ganar al PSG".

"Todos éramos conscientes de que con un gol estamos ahí, estamos muy felices de la remontada del equipo. Tenemos muchas ganas de que llegue el miércoles y de ganar sobre todo, así tendremos más partidos", concluye.