El Dr. Ripoll alerta sobre la nueva lesión de Carvajal: "Si el Madrid da entre 2 y 3 meses, no es buena noticia"

Este jueves hemos conocido que el capitán del Real Madrid, Dani Carvajal, tendrá que ser sometido a una artroscopia, al detectársele la “presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha”, misma rodilla que le mantuvo fuera de los terrenos de juego durante 9 meses tras la rotura del ligamento cruzado, rotura del ligamento colateral externo y rotura del tendón poplíteo.

Una lesión que ha valorado en Radioestadio Noche el experto en lesiones deportivas, el Dr. Ripoll: "Un cuerpo libre articular se conoce también técnicamente como un ratón articular, un trozo de superficie articular que se ha desprendido y que vaga libremente por toda la articulación pudiendo provocar un bloqueo de la misma, lo cual es importante porque puede producir una lesión muy grave de la articulación".

"Todo depende del tamaño del desprendimiento, la ubicación en la cual se ha producido y la causa que lo ha producido. Estamos ante una lesión que en función de estas variable puede tener menor o peor importancia pero si da el Madrid entre 2 y 3 meses, no es buena noticia. Si se debe a una inestabilidad, que no pareció durante el partido, será más serio porque ha sido por una rodilla que no ha podido proteger su cartílago", explica.

Dani notó molestias al término del Clásico, en el que tan solo disputó 19 minutos ya que volvía después de estar cuatro partidos fuera por una rotura muscular en el sóleo de la pierna derecha: "Si una rodilla que sufrió una rotura como la que tuvo el año pasado se ha podido recuperar, de esta también".