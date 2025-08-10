Raúl Tejón, sobre su nueva película: "Nunca nos preparan para el fracaso, pero siempre pasamos por él"

Raúl Granado entrevista en 'Radioestadio Noche' al actor español Raúl Tejón por su papel en la película '1X2' junto a Paco León, dirigida por Alberto Utrera. Una cinta que centra gran parte de su argumento en la fantasía de adivinar la quiniela y poder cambiar la vida de golpe. Qué mejor ocasión para hablar de ella cuando queda exactamente una semana para que dé comienzo La Liga y con ella vuelvan, por ende, también las quinielas.
"La quiniela siempre representa la posibilidad de cambiar tu vida. Por eso creo que el fútbol la mueve tanto", explica Tejón.
El actor, que se ha acercado a los micrófonos de Onda Cero un día después de su estreno, afirma que todavía cuenta con algo de "resaca" del estreno. "Tuvimos muy buena sensación cuando rodamos, pero al final quien cuenta es el público. Esa gente que pone de su parte, va al cine y paga una entrada".
Preguntado por cuánto ha tenido que salir de su mundo real para preparar este papel, el actor confiesa que no ha sido una tarea difícil. "Todos conocemos a la gente que sigue peleando por cambiar una vida y tener una vida mejor. Estamos rodeados. Además, para el fracaso no nos preparan porque lo hacen siempre para el éxito, pero por lo único que vamos a pasar siempre es por el fracaso (...) Yo he fracasado mucho y lo tenía muy a mano. Le conocía bien".