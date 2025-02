Rafael Louzán: "Las formas que ha puesto en marcha el Real Madrid no son las adecuadas"

Rafael Louzán podrá seguir al frente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y cumplir su mandato hasta 2028. El presidente ha sido absuelto este jueves por el Tribunal Supremo del delito de prevaricación administrativa por el que fue condenado por la Audiencia Provincial de Pontevedra a siete años de inhabilitación para empleo o cargo público.

Este jueves ha tenido lugar un encuentro entre la Federación y los clubes de profesionales, durante el cual, Louzán se ha enterado de la noticia: "Hoy es un día importante para mí como lo era para el fútbol español". "Siempre he estado confiado, igual estaban más preocupados los propios compañeros de la Federación que yo. Cinco magistrados del Supremo de España, en unanimidad, han dicho en que hemos hecho lo correcto y que la Diputación en este caso ha hecho lo correcto, es una satisfacción doble".

"Cuando nos hemos enterado de la absolución, los compañeros y compañeras han empezado a aplaudir. He llorado un poco de rabia, ha sido soltar ese lastre que llevaba ahí. Siempre he tenido fe en la justicia de este país", asegura. Durante ese encuentro, se han tratado varios temas de importancia en el fútbol actual, como ha sido la carta del Real Madrid contra el estamento arbitral: "El Madrid tiene a disposición los audios del VAR para escucharlos, igual que el resto de clubes".

"No hay ningún problema en enseñarlo todo, no hay nada que ocultar.Las formas que ha puesto en marcha el Real Madrid no son las adecuadas". "En la reunión de hoy, todos los clubes han condenado en su intervención la actitud de el Real Madrid en su comunicado y en su televisión. Un gran club como este no puede actuar de esa manera", afirma.

En dicha reunión el gran ausente ha sido, precisamente, el Real Madrid algo que no ha gustado al presidente: "Yo espero que el Real Madrid, que es un gran club, pueda rectificar y estar en el sitio donde le corresponde que es donde estaba todo el fútbol español hoy. Creo que eso va en contra y perjuicio del fútbol español pero también del propio Real Madrid. Está en su derecho pero no es compartido por la inmensa mayoría".

Rafael Louzán está en búsqueda de soluciones para el tema arbitral que tan cuestionado está en estos momentos, por eso ha anuncia que "se va a crear a partir de la semana que viene un grupo de trabajo para tratar todo el tema arbitral, vamos a buscar el mejor modelo y lo pondremos en marcha". "Es probable que haya un CEO del sistema que no sea árbitro", añade.

"El fútbol español tiene, en estos momentos, los sistemas tecnológicos para el videoarbitraje más amplios de todo el fútbol. El VAR viene a hacer justicia y a corregir todos los errores que se comenten, pero hay que usarlo bien. Los árbitros de campo se merecen nuestro cariño y respeto porque son los actores más importantes del fútbol español y los que más sufren", manifiesta. "Actuaremos con toda la contundencia que la justicia nos deje para evitar que se produzcan más casos Negreira", concluye.