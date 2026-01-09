Rafael Louzán: "El año que viene la Supercopa podría disputarse en Qatar y con cambio de fecha a febrero"

El Real Madrid ha certificado su pase para la final de la Supercopa de España que por cuarto año consecutivo acogerá un Clásico. Barcelona y Real Madrid se verán las caras por el primer título de la temporada y llegan en situaciones muy distintas, el Barça en su mejor momento y el Madrid con falta juego.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche en la previa de esta final: "Hoy el Madrid jugaba en casa, porque daba la sensación que la mayoría de la afición era simpatizante del Real Madrid. Haber estado aquí ya deja un muy buen recuerdo. De nuevo vamos a ver un clásico en la final".

"Tengo buena relación con ambos equipos. Con el Real Madrid tengo una relación cordial, muy buena. El sábado tenemos un acto previo a la final, Laporta si estará y veremos si Florentino llega. Conmigo yo creo que es difícil llevarse mal. La relación ahora mismo con el Barcelona es buena, tenemos que trabajar todos por el mismo fin y trabajar unidos", asegura.

En un torneo tan controversial debido al lugar donde se disputa, Arabia Saudí, tratándose de una competición tan nacional como la Supercopa de España, Rafael Louzán ha salido a la defensa de este proyecto: "Avalo que es una muy buena oportunidad para patrocinar el fútbol español y de alguna manera para la ayuda para el fútbol en España".

Un torneo que se firmó por varios años en territorio Saudita pero que peligra su disputa en el 2027: "El año que viene no podremos celebrar la final aquí en Arabia por la disputa de la Copa Asia pero llevamos meses trabajando para buscar una alternativa y hemos hablado con Qatar. Queremos trabajar en un posible cambio de fecha, el mes de febrero".

La Federación también está pendiente de reubicar la final de la Copa del Rey, programada para el 25 de abril en Sevilla y que busca nueva fecha por la celebración de la Feria de Abril: "No tenemos fecha todavía pero estamos trabajando en ello. Necesitamos un tiempo para organizar una gran final de la Copa del Rey y el Betis está jugando allí sus partidos".