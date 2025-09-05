Rafa Obrador: "Seguiremos trabajando para poder seguir viniendo a la selección"

La selección española sub 21 ha vencido con claridad este viernes a Chipre en el debut de David Gordo en el banquillo de la selección. 'La Rojita' se ha impuesto por 3-0 gracias a los goles de Obrador, Yarek y Pablo García.

Con Rafa Obrador, el primero de los goleadores, hemos podido hablar en Radioestadio Noche tras un partido muy especial para él, pues también ha sido su debut con la sub 21. El lateral del Benfica se ha mostrado muy agradecido por la oportunidad que le ha dado Gordo y ha asegurado que "seguiremos trabajando para poder seguir viniendo a las convocatorias".

Obrador es uno de los siete futbolistas titulares este viernes que juega fuera de España, aunque reconoce que está muy contento en Portugal, a donde ha llegado este mismo verano. "Cada futbolista recorre su camino y tiene su oportunidad donde le llega (…) Es fútbol, todos trabajamos para ganarnos el futuro y cuando nos reunimos en la selección lo damos todo por nuestro país", explica.

El azar ha querido, además, que Obrador se enfrente en Champions con el Benfica al Real Madrid, su ex equipo y club donde se ha criado. "Va a ser un partido muy bonito", reconoce.