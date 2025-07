Pichu Cuéllar renueva con el Mallorca: "Soy el hermano mayor de la Liga"

Hace una semana el RCD Mallorca hacía oficial la renovación de su portero Iván Cuéllar, más conocido como Pichu Cuéllar, que a sus 41 años seguirá jugando en la máxima categoría del fútbol español y sumará su tercera temporada en el equipo bermellón al que llegó en 2023 de la mano de Javier Aguirre.

Apodado ya como 'el abuelo de la Liga', el Pichu Cuéllar se ha pasado este lunes por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Cada vez es bastante más complicado, la gente está más preparada y todo crece muy rápido. Como anécdota está bien el mote pero prefiero ser el hermano mayor".

El Mallorca ha vuelto este lunes al trabajo para preparar la nueva temporada: "Me cuesta bastante más que a los chavales jóvenes pero no hago ninguna muesca para no dar pistas a ninguno y que no se duerman. La clave es no parar y en nuestro ámbito en cierto modo hay que hacer lo mismo".

El Pichu comenzó formándose en la cantera del Atlético de Madrid donde llegó a debutar con el primer equipo y después pasó por Eibar, Sporting de Gijón y Leganés hasta llegar al Mallorca, sumando más de 20 años de carrera futbolística: "En estos años todo tiende a especializarse, a analizarse muchísimo más y el uso de la tecnología la vemos en el fútbol. La esencia del vestuario en sí sigue siendo la misma".

Pichu no ha tenido gran protagonismo en el Mallorca, donde disputa la portería con Leo Román y Dominik Greif: "Nos llevamos fenomenal los tres, tenemos una dinámica diaria de trabajo espectacular. Es todo muy positivo y respetuoso. Cada uno tiene su situación pero siempre hay que anteponer la del equipo a la personal y siempre intento decírselo a ellos". "Cada vez me lo ponen más difícil pero a mí eso me gusta porque significa que estoy con dos grandísimos porteros y que mi nivel está en lo más alto", concluye.