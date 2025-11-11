Un periodista denuncia al 'racista del sector 5' de Mestalla: "El racista está rodeado por gente unida que ha dicho que no le quiere"

José Manuel Bort es un periodista de Levante EMV y socio del Valencia que va a Mestalla junto a su hijo para ver a su equipo cada vez que disputa un partido, allí se ha encontrado un comportamiento desagradable e irrespetuoso de su compañero de grada, que durante el partido no para de lanzar improperios e insultos racistas.

El aficionado che decidió tomar cartas en el asunto en febrero y denunciar este hecho ante el Valencia FC y la propia liga, y tras 7 meses todavía no se han tomado medidas. Este lunes se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche para contarnos la situación: "Durante un largo tiempo me he sentido muy solo en esto. He intentado tomar muchas medidas pero ningunas sirvieron, lo puse en conocimiento del Valencia y ellos me remiten a La Liga. Cuando terminó la temporada me planteé escribir un artículo sobre esto y grabé audios para adjuntarlo".

José Manuel ha decidido ir a la Fiscalía de Delitos de Odio y ahí ha interpuesto la denuncia adjuntando grabaciones como prueba: "Varias personas se han volcado porque también estaban hartos de esta situación y con todo ello fui a la Fiscalía y hoy he la noticia. El mensaje que hay que mandar es que el racista está rodeado por gente unida que ha dicho que no le quiere. Ante casos así hay que denunciar"".

Cuando el club y la liga tuvieron conocimiento de este hecho mandaron a responsables para poder demostrar lo que ocurría y aunque no se recogió ninguna actitud punible, ahora con las evidencias que se han conocido el Valencia ha decidido abrir un expediente de expulsión a este aficionado demostrando de esta forma su repulsa ante actitudes racistas.