Pepe Peiró, sobre Bokesa: "el 26 de julio se daba una lista de elegibles. La oficial salía el 1 de agosto"

La atleta española Aauri Bokesa ha lanzado una crítica contundente contra la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) tras no entrar en la convocatoria individual para el Europeo de Múnich (Alemania), desvelando la confirmación que tenía del seleccionador y el sentimiento de haber sido "pisoteada".

"Como ya sabéis, el martes la RFEA no me incluyó en la lista de convocados para Múnich en el 400m. Esto fue una tremenda sorpresa, pues como podréis ver en el pantallazo de WhatsApp, el seleccionador me había 'confirmado' que así sería", dice la madrileña, mientras enseña en Twitter esos mensajes en los que seleccionador nacional, José Peiró, le afirma: "Te mantengo en la lista".

El seleccionador Pepe Peiró pasa por Radioestadio noche. Aclara que esa lista a la que se refiere la atleta es una lista previa y no la definitiva: "Está en su derecho de expresar su opinión. Solo hay que ver la fecha del tweet. El 26 de julio era la fecha definitiva para comunicar las bajas. Se comunicaron bajas de Ana Peleteiro, Orlando, Esther Guerrero. Lo que escribí es que había que cerrar el tema de Munich, no le digo que es la lista B, pero es el 26 de julio. Para la prueba individual no la veía pero ella me dio sus argumentos y la mantengo en la lista de atletas que podían ser o no elegibles para Munich. Pero la lista oficial salía el 1 de agosto".

"Los criterios son similares a los de otras veces. Proyección, atletas jóvenes, opciones a ser finalista, atletas que pasen al menos una ronda. Consideramos que tendrían muchas dificultades para pasar alguna ronda", señala Peiró que deja claro que es una decisión únicamente y exclusivamente suya: "Solo hay un criterio deportivo. En ningún momento, me han limitado recursos por tema económico".

"Buscamos un nivel de excelencia. El que se queda fuera se queja con su cuota de razón. Pero tenemos nuestros criterios que están publicados. Mantendría esa decisión. También mentiría si dijera que no me preocupa que varios atletas se hayan mostrado en contra de la decisión pero lo respeto al máximo", comenta el técnico.

Además, señala que se valora cambiar el sistema: "Es un aspecto que tenemos que mejorar. Hay que controlar la inestabilidad del world ranking. Probablemente pase por tener una mínima RFEA para estos atletas del world ranking".