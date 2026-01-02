Pepe Mel: "Brahim es la estrella de Marruecos"

Pepe Mel ha vuelto a sentarse en los banquillos tras casi un año de inactividad, lo ha hecho dejando España y emprendiendo una nueva experiencia futbolística que le ha llevado hasta el Ittihad de Tánger con el que ha firmado hasta 2028.

El técnico ha compartido este jueves en Radioestadio Noche como está viviendo el inicio de esta nueva etapa: "Aquí hemos tenido la suerte de poder preparar al equipo con tiempo y no tener que cogerlo y en tres días jugar un partido, que es una locura en la que está metida el fútbol profesional en España y en todos los sitios".

"Estoy muy contento aquí, la gente es muy receptiva a todo lo que viene de fútbol de España. Este equipo quiere crecer y ser importante dentro de la primera división marroquí. Si el equipo consigue sacar la categoría sin problemas ya sería un éxito", explica.

Marruecos ha vivido un gran crecimiento al rededor del fútbol, con grandes infraestructuras y una nacionalidad muy ligada a la pronta celebración del Mundial 2030: "En Marruecos el boom del fútbol entre la Copa de África y el próximo Mundial, la competición de estadios es tremenda. El estadio de Tánger tiene más capacidad que el Metropolitano y es más bonito"

El estadio de Casablanca es uno de los grandes escenarios del Mundial y compite con el Santiago Bernabéu y el Camp Nou por ser la sede de la final: "Yo creo que están todos en su papel. Todos tenemos claro que el favorito es el Bernabéu pero entran mil cosas que el fútbol siempre te sorprende. Aquí pueden estar ilusionados de que se jueguen muchos partidos".

Con la disputa de la Copa de África se ha parado la competición liguera, el sábado se disputan los Octavos de Final donde Marruecos se enfrenta a Tanzania con Brahim como gran referente de la selección: "Sin duda alguna Brahim ahora mismo es la estrella del equipo o el que guía pero la selección es una selección estupenda, no me quedaría solo en un futbolista".