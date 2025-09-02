Pedri, sobre el partido en Vallecas: "No sabía ni cuándo había ni cuándo no había VAR"

Hace poco más de dos semanas que comenzó la temporada 25/26 y en los próximos días nos enfrentamos al primer parón de selecciones en el que España se medirá a Bulgaria y Turquía para abrir la fase de clasificación para el Mundial que se disputará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.

A pesar de su juventud, uno de los veteranos en la selección es Pedri, que desde hace unos años se ha convertido en un fijo en el once inicial de Luis Enrique, primero, y de Luis de la Fuente, después, aunque él rehúye de esa condición. "No me considero aún veterano del todo porque me quedan aún muchas cosas que aprender", explica en Radioestadio Noche.

El centrocampista del Barça ha explicado cómo vivió este domingo la rocambolesca situación en el Estadio de Vallecas en el que el partido de los culés ante el Rayo se jugó durante muchos minutos sin VAR.

"No sabía ni cuándo había ni cuándo no había VAR (…) Al principio decían que no había, a la mitad del partido sí, luego otra vez no... Hay que mejorarlo para que sea mucho más seria la competición (…) Lo mejor hubiera sido que si se empieza con o sin VAR se hubiese terminado igual (…) Es un poco extraño estar en medio del partido y que te digan ahora sí, ahora no", ha contado.

Pedri es un fijo en el centro del campo de Luis de la Fuente junto a Rodri y Fabián. El canario juega de mediapunta, mientras que en el Barça lo hace de mediocentro. En esta convocatoria no estará disponible Fabián, que se ha caído este lunes por problemas físicos, lo que podría acercar al canario a jugar al lado de Rodri o Zubimendi.

"Me siento más cómodo en esa posición, pero el míster aquí me ha dicho muchas veces que me quiere en la mediapunta (…) Cuanto más toque la pelota, más cómodo estoy en el terreno de juego. Ver el fútbol de cara está claro que me beneficia", cuenta en Onda Cero.

Quien tampoco estará en esta convocatoria, aunque este por decisión técnica, es Joan García. De la Fuente sigue insistiendo en Unai Simón, David Raya y Álex Remiro como sus tres porteros a pesar del gran nivel que lleva mostrando el guardameta del Barça en los últimos meses. "Es un portero increíble, en los primeros entrenos que tuvo con nosotros me impresionó bastante. Nos va a ayudar muchísimo porque es un portero top", ha dicho Pedri sobre su compañero en el Barça.

Para acabar, el canario hace un curioso once histórico de futbolistas a los que ha visto e incluye nada menos que a tres madridistas, reconoce que sus mejores compañeros en la selección son Ferran Torres y Dani Olmo, que ficharía a Rodri y Haaland para el Barça, que los ídolos en los que siempre se ha fijado son Andrés Iniesta y David Silva y que le daría el Balón de Oro a Lamine Yamal antes que a Ousmane Dembélé.