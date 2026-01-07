Paula Fernández-Ochoa: "El deporte es la mejor escuela, el que siempre te sostiene"

Paula Fernández-Ochoa sigue los pasos de su familia paterna, al igual que su padre, Francisco, y su tita Blanca, ha crecido en la nieve, rodeada de aventuras y enseñanzas. Todo ello lo ha plasmado en su nuevo libro, 'VivircorRiendo', un método en 10 pasos para construir una marca personal con sentido, legado y alegría, fruto de más de 25 años de experiencia y un recorrido vital lleno de reinvención, propósito y aprendizaje.

Un libro en el que Paula combina conocimiento, vivencias, música y testimonios de referentes inspiradores: "Nada te lo regalan y cuanto más te cueste sabrás que estás en el camino correcto". Una mujer inspiradora que sabe rendir homenaje a la figura de su tía y de su padre, del que habla abiertamente en este libro: "Mi padre era 100% no entendía los grises, si podías darlo todo por qué dar menos".

Francisco Fernández-Ochoa se colgó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de invierno Sapporo 1972, siendo el único español en conseguirlo en la categoría de eslalon. Un deportista histórico que se fue a los 56 años a causa de un cáncer: "Su mejor legado es el saber vivir. Supo vivir y supo morir, la grandeza con la que nos dejó la pueden hacer muy poquitos. Darme cuenta que la vida tiene fecha de caducidad pero no sabes cuanto, eso me abrió lo ojos".

"Soñar en grande es el motor del éxito", es una de las muchas reflexiones e inspiraciones que deja plasmadas en su libro, dándole también gran valor al deporte y a como puede transformar nuestro cuerpo pero, sobre todo, nuestra mente: "El deporte ha ido la mejor escuela, mi mejor maestro y el que me acompaña siempre. Es el que siempre te sostiene".