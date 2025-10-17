El pago ficticio del Barça para silenciar al Atlético en el fichaje de Griezmann

Nuevo caso e investigación que se abre sobre la anterior directiva del FC Barcelona. El juez que está investigando al club catalán por el pago de comisiones en fichajes durante la presidencia de Josep Maria Bartomeu, ve indicios de dos posibles delitos en el fichaje de Antoine Griezmann procedente del Atlético de Madrid.

Esteban Urreiztieta, periodista de 'El Mundo', se ha pasado este miércoles por los micrófonos de Radioestadio Noche para contar todos los detalles: "Es una causa que se inicia por una denuncia interpuesta por la junta directiva de Joan Laporta hace unos años. El juez dice que en ese contrato y acuerdo por el cual se le paga 15 millones de euros al Atlético de Madrid, señala que es un pago ficticio para silenciar al Atlético de Madrid y que no fuera adelante con la denuncia y las pruebas de que el Barça había negociado teniendo el futbolista contrato en vigor por lo tanto ve indicios de dos delitos de falsedad documental y de administración desleal".

"El algo que suele pasar con muchos jugadores pero la cuestión es que aquí afloraron las pruebas porque uno de los intermediarios que tenía pactado el cobro de una comisión no cobró, se cabreó y facilitó todos los correos de la negociación al Atlético de Madrid que se fue a la Federación Española de Fútbol e interpuso una denuncia, entonces el Barça paga 15 millones para callar al Atlético", asegura. Ahora es el juez el que tiene la última palabra en este hecho.