Paco Gallardo, seleccionador sub 20: "Los jugadores están con una ilusión tremenda por ganar el Mundial"

La selección española busca su pase a semifinales del Mundial sub 20 este sábado frente a Colombia, un duro rival con el que ya se han visto las caras anteriormente y que no le pondrá las cosas fáciles a una España que llega en un gran momento, mejorando su juego y las sensaciones conforme van transcurriendo los partidos.

El seleccionador sub 20, Paco Gallardo, se ha pasado este jueves por los micrófonos de Radioestadio Noche para analizar este encuentro: "Estoy muy contento por como se está desarrollando el campeonato y con la imagen que está dando el equipo de menos a más. Espero que sigamos con esa línea ascendente para conseguir el pase a semifinales. Es un rival que conocemos porque ya hemos visto anteriormente, tienen un sistema de juego parecido al nuestro, es un rival duro".

"En el partido contra México dimos un golpe sobre la mesa después de las dudas que tuvimos frente a Marruecos. Y después, jugar una fase de grupos contra Brasil que nunca había sido eliminada y que consiguiéramos una victoria y dejarlos fuera, eso nos dio mucha confianza", asegura. Este Mundial llega en época de temporada regular y son muchas las ausencias o jugadores que no han tenido el visto bueno de sus clubes para competir con España: "Han sido dos meses de absoluta locura".

"Hasta el último día no tuvimos la lista de quien iba a venir. No hemos hecho ni concentraciones previas cuando hay jugadores que no han jugado entre ellos", explica. Este Mundial tiene una edad muy específica para jugar con un límite de hasta los 20 años, por eso es un torneo que solo pueden disputar una vez en su carrera: "Todos están con una ilusión tremenda por ganar el campeonato del mundo. El Mundial sub 20 solo tienes la oportunidad de jugarlo una vez y lo han jugado los mejores jugadores del mundo".

Por edad en este equipo hay grandes ausencias ya que muchos jugadores seleccionables han pasado directamente a ser indiscutibles en la absoluta como es el caso de Lamine Yamal o Pau Cubarsí, entre otros: "Todos los españoles nos tenemos que sentir orgullosos porque en esta sub 20 faltan jugadores que van a jugar un Mundial absoluto".