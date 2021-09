Pacheta: "No me pesa la responsabilidad de tener que ascender con el Real Valladolid"

El entrenador del Real Valladolid, José Rojo Martín 'Pacheta', explica durante su entrevista en Radioestadio Noche, con Paco Reyes, que sí tiene la presión por conseguir que el equipo ascienda a Primera División, pero reconoce que no le va a afectar, "la presión por ascender no me va a alborotar", apunta.

"Tengo que transformar esta presión en una ilusión" en los jugadores, dice y señala que "cuando la cabeza está limpia todo va rodado". Además, se muestra partidario de focalizarse en lo que estás haciendo para mantener la concentración.

Por otro lado, Pacheta apunta que Marcos André es un gran jugador, pero evita hablar de él porque ya no está en su equipo. "Me gustan los jugadores con hambre para jugar" por lo que confirma sentirse muy contento con la plantilla que tiene.