Pablo Urdangarin, tras ser convocado con la selección: "No sé si llegaré a lo que fue mi padre"

Pablo Urdangarin, hijo de la Infanta Cristina y de Iñaki Urdangarin, ha seguido los pasos de su padre y sigue sumando hitos en el balonmano, esta vez cumpliendo su sueño de lucir por primera vez la camiseta de la Selección Española de Balonmano a sus 24 años. Este gran paso está avalado por los números que está firmando en su club, el BM Granollers, tras una temporada en la que sumó 117 goles y en la presente ya va por la veintena.

Este jueves hemos felicitado al nuevo Hispano que se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Sigo sin creérmelo, me hace muchísima ilusión. Ir con la selección es mi sueño y no me esperaba esa llamada, hasta que te llega esa convocatoria no piensas en eso. En cuanto recibí la llamada avisé a toda mi familia, mis padres me llamaron muy emocionados".

El lateral continúa la saga de su padre que llegó a sumar más de 150 partidos con la selección: "Me quedan años para acercarme a como era mi padre, ahora mismo estoy muy lejos y no se si llegaré. Hablo mucho de balonmano con él, antes del partido solemos analizar todo bastante pero después no es muy crítico conmigo, solo cuando tiene que serlo. Psicológicamente me ha ayudado mucho y me fio mucho de él".

Para Pablo su padre es el gran ejemplo deportivo a seguir y es por ello que en su camiseta se ve reflejado el número con el que él jugaba, el 7: "Desde pequeño viendo las fotos de mi padre me enamoré del 7 y cuando empecé, como estaba pillado, pues me puse en el dorsal el 77. Es como si yo fuera el segundo 7".

Su estreno será contra Suecia, en un partido que quedará grabado como uno de los grandes momentos de su vida. Un sueño cumplido como el que puede ser convertirse en un indiscutible en este equipo y llegar a disputar grandes torneos como unos Juegos Olímpicos: "Tengo presente que vienen competiciones muy importantes con las que sueño estar, pero tengo que ir paso a paso".