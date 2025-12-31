Pablo Nieto: "Quién no quiere tener a Pedro Acosta"

El Mundial de motociclismo en 2025 nos ha dejado a un Marc Márquez campeón de MotoGP seis años después como una de las imágenes del año. Afronta el 2026 como gran favorito, pero de cara a 2027 el reglamento introducirá una serie de cambios que tienen en vilo a toda la parrilla.

Sobre esto ha hablado este martes en Radioestadio Noche el director del Sky Racing Team by VR46, Pablo Nieto, que en plena preparación del 2026 señala que este será un año en el que los equipos estarán muy enfocados en sus fichajes de cara a la siguiente temporada.

Y en este contexto uno de los nombres más cotizados es el del español Pedro Acosta, por el que suspira gran parte de la parrilla. "Creo que con una Ducati lo haría increíble. Quién no quiere tener a Pedro...", reconoce.

El director del equipo de Valentino Rossi se deshace en elogios hacia el murciano, al que compara con el histórico piloto italiano. "Acosta es muy similar a Valentino cuando era joven. Tiene una confianza en sí mismo que es impresionante y eso que hace sea muy rápido y los otros pilotos le miran un poco diferente", explica.

Y es que Nieto le coloca en el segundo escalón de los pilotos de la parrilla, solo detrás de Marc Márquez. "Primero a ver qué hace Marc y una vez que decida se irán quedando un poco los huecos más definidos. Luego estarían Acosta y Quartararo y luego ya vendrían, por cómo ha sido la temporada, tanto Bagnaia como Martín", explica.