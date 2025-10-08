Pablo García, tras el pase a cuartos del Mundial sub 20: "El trabajo que estamos haciendo es para estar ilusionados"

La selección sub 20 sigue su senda en el Mundial y ya está en cuartos de final donde espera rival tras ganar por la mínima ante Ucrania con un golazo de Pablo García que ha sido MVP y que se ha convertido en la estrella de esta selección que sueña con conseguir algo grande en esta competición.

En el minuto 24 llegaba el espectacular gol de la victoria obra de Pablo, delantero del Real Betis, que se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche al término del partido: "Ha sido con la zurdita que es como mejor se me da y espero que todo el que me esté escuchando esté orgulloso de lo que hemos hecho".

"Lo he celebrado para varias personas. Por mi madre, que es lo mejor que tengo en el mundo y de rodillas mirando al cielo por mi abuelo que se fue hace unos meses. Siempre lo recuerdo con mucho cariño y mucho amor, seguro que está orgulloso de lo que está consiguiendo su nieto", explica.

Pablo invita a los españoles a ilusionarse con este equipo: "Tenemos un fútbol muy bonito, muy vistoso y efectivo. Ahora viene otra guerra en cuartos. El equipo está muy unido. Por supuesto que si hay que ilusionarse, hemos sabido reponernos de situaciones muy jodidas y el trabajo que estamos haciendo es para estar ilusionados".