Pablo García: "Antony es un fichajazo"

A sus 19 años, Pablo García se ha convertido en una de las sensaciones del inicio de temporada en LaLiga por los minutos por los que está contando en el Betis. El joven canterano verdiblanco fue incluso titular en la última jornada ante el Athletic, ha recibido la llamada de la selección española sub 21 y sueña con poder estar en el próximo Mundial.

"El Mundial puede llegar a verse muy lejos, pero todos los que estamos aquí trabajamos y luchamos por oportunidades como esa", explica en Radioestadio Noche cuando se nombran a otros futbolistas jóvenes como Dean Huijsen o Lamine Yamal, ya asentados en la absoluta.

El Betis ha sido precisamente uno de los animadores del final del mercado de fichajes cerrando la esperada vuelta de Antony. "Es un fichajazo, era lo que todos estábamos esperando desde el día en que se anunció el final de su cesión", reconoce.

Su progresión está siendo tal que, cuando aún no se ha cumplido un año de su debut en Primera División, ya hay mucha gente por Sevilla que le para por la calle para pedirle fotos y autógrafos. Como canterano, además, pone en valor el trabajo que se hace en las categorías inferiores del Betis, de la que en los últimos años no paran de salir talentos como Jesús Rodríguez, Assane Diao o él mismo.

"La cantera se está trabajando muy bien (…) Estamos progresando mucho y estoy super feliz y contento de ver ese crecimiento en el club de mi vida (…) Espero que se siga progresando, que el club vaya a más y a intentar ser de los grandes de Europa", explica.