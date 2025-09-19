ENTREVISTA EN RADIOESTADIO NOCHE

Pablo Batalla Cueto: "Si sacamos la política del deporte, no existe el deporte"

Pablo Batalla Cueto, historiador, periodista y escritor, se pasado este jueves por los micrófonos de Radioestadio Noche para presentarnos, de la mano de Sebas Álvaro, su nuevo libro "La bandera en la cumbre", una historia política del montañismo que trata las mil maneras en que se ha hecho política desde los afilados púlpitos de los picos del mundo, desde los albores del alpinismo.

