ENTREVISTA EN RADIOESTADIO NOCHE

Pablo Batalla Cueto: "Si sacamos la política del deporte, no existe el deporte"

Pablo Batalla Cueto, historiador, periodista y escritor, se pasado este jueves por los micrófonos de Radioestadio Noche para presentarnos, de la mano de Sebas Álvaro, su nuevo libro "La bandera en la cumbre", una historia política del montañismo que trata las mil maneras en que se ha hecho política desde los afilados púlpitos de los picos del mundo, desde los albores del alpinismo.

ondacero.es

Madrid |

Pablo Batalla Cueto: "Si sacamos la política del deporte, no existe el deporte"
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer