Óscar Trejo: "Ni en mis sueños me imaginaba poder jugar en Europa con el Rayo"

El Rayo Vallecano ha vuelto a disputar un partido en Europa 25 años después. Lo ha hecho en la fase final de clasificación para la Conference League en Hungría ante el Neman Grodno bielorruso, en un partido a puerta cerrada que ha finalizado con 0-1 en el marcador a favor del equipo madrileño que disputará la vuelta el próximo 28 de agosto.

Álvaro García ha sido el autor de un gol histórico para el Rayo Vallecano y que hace más posible el sueño de volver a disputar un torneo europeo. El capitán de este partido para la historia es Óscar Trejo, que al término del encuentro se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Ha sido un partido diferente de previa de Europa pero contentos de haber ganado. El estar sin público nos ha hecho sentirnos como jugábamos durante el COVID-19".

"Es la temporada más especial, ni en mis sueños me imaginaba poder vivir esto 15 años después de mi llegada cuando la situación era ascender o desaparecer el club. Es el ejemplo claro de que al final el deporte siempre te guarda cosas buenas", concluye.