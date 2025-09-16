Nico González: "Cuando a uno le llega el Atlético de Madrid no lo duda"

El Atlético de Madrid emprende su andadura en la Champions este miércoles frente al Liverpool en Anfield. Un partido de alta exigencia para valorar el nivel de un Atlético que sueña con hacer algo grande en esta edición del campeonato europeo. Para ello contará con una de las mejores plantillas de Europa que se ha visto reforzada durante el mercado de verano.

La última incorporación al equipo colchonero fue Nico González, centrocampista procedente de la Juventus y que defenderá la rojiblanca durante esta temporada. El jugador argentino se ha pasado este lunes por los micrófonos de Radioestadio Noche en la previa del debut en Champions: "Tenemos que ir paso a paso, todos los partidos de Champions son muy difíciles".

Nico se estrenó en el Metropolitano el pasado sábado jugando contra el Villarreal, consiguiendo la primera victoria de la temporada en Liga y demostrando su punto fuerte, el remate de cabeza con el que anotó el 2-0 definitivo en el marcador: "Fue un sueño bastante lindo, todo se dio muy rápido. Créeme que salto mucho y soy ganador".

"Cuando vienes con puntajes negativos y te encuentras con una victoria, eso ayuda muchísimo al vestuario, te quitas un peso de encima. Veo al vestuario más relajado que cuando los conocí, había algo de tensión", asegura. Nico ha contado que Simeone lo ha significado "todo" para su llegada al Atlético: "Cuando a uno le llega el Atlético de Madrid no lo duda, no lo piensa. Dice que si porque es uno de los mejores equipos del mundo. Quiero levantar trofeos con esta camiseta".

Además, Nico ha valorado el nivel del vestuario señalando la calidad e inteligencia de Antoine Griezmann, el gol de Julián Álvarez y el liderazgo de Koke Resurrección.