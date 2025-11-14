¡La NFL llega a España!: "Será como una Super Bowl"

La NFL llega a España en un partido el próximo 16 de noviembre que albergará el Santiago Bernabéu, para el que la ciudad de Madrid se ha preparado desde decorados en el propio estadio, por sus calles, hasta diferentes actividades en todos los días previos hasta llegar al encuentro que patrocinarán Miami Dolphins y los Washington Commanders.

Rafael de los Santos ha sido nombrado Director de NFL en España en las semanas previas a este evento y será el responsable de liderar el desarrollo y la expansión de la liga en España. Este jueves se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche para contarnos todos los detalles: "Es como una Super Bowl y todo ello que siempre envuelve a una Super Bowl es muy llamativo. El momento de los himnos, actuación en el descanso... En Madrid se respira la ilusión por tener este evento".

"Se han tenido que adaptar muchos aspectos del campo, el césped natural en el que juegan el equipo de fútbol con cambio de rayas", cuenta. La NFL está comprometida con el crecimiento del fútbol americano a escala mundial durante los próximos años y cuenta con más de 11 millones de aficionados en España.