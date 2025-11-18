Nadia Comăneci, sobre su calificación perfecta: "A pesar de que pasen los años, esa niña de 14 años sigue dentro de mi"

El deporte de la gimnasia siempre estará ligado al nombre de Nadia Comăneci, una la gran leyenda que conquistó hazañas imposibles aún sin igualar con sus cinco medallas en Montreal 76 y convirtiéndose en la primera gimnasta en firmar la puntuación perfecta de 10 con tan solo 14 años.

Comăneci ha sido una de las grandes protagonistas de cuarta edición de Metafuturo de Atresmedia y durante este evento se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche: "El año que viene se celebrará 50 años, Rumania ha declarado que será el año de Nadia Comăneci y queremos hacer muchas cosas con niños, abrir sitios para hacer deporte, estrenar un documental...".

"Con esa edad no tenía ni idea de como me abría al mundo. A medida que los años van pasando me he ido sintiendo más orgullosa de esa niña de 14 años porque a pesar de que pasen los años, esa niña de 14 años sigue dentro de mi. No suelo mirar esas imágenes porque aún me acuerdo de ellas y de como me sentía", explica.

A pesar de que la gimnasta rumana puso fin a su carrera deportiva a sus 23 años, Nadia Comăneci lleva 50 años siendo un referente del deporte para millones de mujeres en todo el mundo y para las deportistas actuales como Simone Biles, con la que surge la comparación: "Eran épocas diferentes, ella es la mejor gimnasta actualmente del mundo, ha cambiado el deporte y la forma en la que la gente piensa en los deportistas de élite. Ahora está todo más abierto de lo que lo era en mi tiempo".

"Ahora la gente sabe lo que es la ansiedad y los problemas de salud mental. En mi época tenías que hacer unas rutinas obligatorias que ya no se hacen. Ahora los gimnastas pueden competir durante más tiempo porque es más seguro de lo que lo era en mi época. Ahora los deportistas ganan dinero, algo que en mi época no", explica.

Nadia Comăneci vive en Estados Unidos donde la NFL es la mayor liga de fútbol americano profesional y que este domingo llegó a España en un partido histórico disputado en el Santiago Bernabéu, un encuentro en el que estuvo presente la exgimnasta: "No fue mi primera vez en el estadio pero en el partido de la NFL fue increíble. El Bernabéu es el mejor lugar del planeta".