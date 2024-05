Nacho, sobre su futuro: "Nada de lo que pase en la Champions o la Eurocopa va a cambiar mi decisión"

El Real Madrid afronta este sábado una nueva final de Champions y podría hacer historia levantando su sexta orejona e igualando a Paco Gento como el futbolista que más veces ha ganado este torneo. Hazaña que, de ganar en Wembley, alcanzarían también sus compañeros Dani Carvajal, Luka Modric y Toni Kroos.

Nacho, que comenzaba la temporada como cuarto central, se ha convertido en pieza fundamental para Ancelotti tras las graves lesiones de Militao y Alaba y, a pesar de haber generado dudas en algunos momentos con la posibilidad de que su puesto lo ocupara Tchouaméni, el canterano se ha terminado erigiendo como pareja de Rudiger en el centro de la zaga y será titular en Wembley.

"Siempre parto como de los últimos de la fila, pero con mi esfuerzo, el trabajo y el sacrificio de todo el año consigo darle la vuelta y todos los años he conseguido ser de los jugadores más importantes de la plantilla (...) Cada año que pasa me encuentro mejor física y mentalmente y tengo mucha confianza en los partidos importantes", explica en Radioestadio Noche.

"Ha sido una temporada muy bonita para el equipo y para mí. Estamos a pocos días de disputar otra final de Champions, que lo piensas y se te ponen los pelos de punta", destaca Nacho sobre un curso en el que no comenzó bien, pero en el que ha sabido reponerse para convertirse en el central titular del Real Madrid.

El favoritismo en la final

Será su sexta final de Champions con el Real Madrid, pero esta vez el conjunto blanco llega como más favorito que nunca en los últimos años, un papel que el capitán no rechaza.

"El Madrid es el club que más Copas de Europa tiene, las últimas finales las hemos ganado todas... Es lógico que la gente nos de como favoritos. No pensamos en eso, pensamos en seguir jugando como toda la temporada, sobre todo en los partidos de Champions, en los que hemos estado a un nivel muy alto (...) Si nosotros estamos bien es muy difícil ganarnos".

Su futuro

Otro de los aspectos que quedan pendientes de resolver esta temporada es el de su futuro. Nacho termina contrato el próximo 30 de junio y en las últimas semanas se está hablando mucho sobre su continuidad en el equipo. El futbolista tiene clara su decisión, aunque cree que no es el momento de hablar de ello.

"No voy a decir nada porque creo que no es el día. Por respeto al club y a mis compañeros creo que no es el día de decir que me quedo o que me voy a ir. El único que lo sabe soy yo y en lo único en que estoy pensando es en la final. Lo tengo decidido", explica.

En caso de marcharse, Nacho se iría tras doce temporadas en el primer equipo y tras haberse convertido en esta última en el primer capitán tras la marcha de Karim Benzema. "Ser capitán es muy especial. Esta temporada ha sido de diez y me quedan unos días para, ojalá, poner la guinda a ese pastel (...) Soy una persona que toma las decisiones con toda la calma. Necesito esa tranquilidad, necesito terminar la temporada, y luego ya hablaré (...) Nada de lo que pase en la Champions o la Eurocopa va a cambiar mi decisión".

"Cuando eres niño sueñas con jugar en el primer equipo. Yo soñé con jugar un partido en el Real Madrid y lo que me ha tocado vivir, sobre todo estos últimos años, en la cabeza del niño nunca ha estado. Tengo la suerte de tener una trayectoria impoluta. Soy y he sido muy feliz en este club", sentencia.

Vuelve a la selección para la Eurocopa

El capitán del Real Madrid ha recibido este lunes, además, la llamada de Luis De la Fuente para formar parte de la convocatoria para la Eurocopa. "Había un poquito más de runrún en las últimas semanas, pero no tenía muchas esperanzas porque la última vez que fui convocado fue cuando ganamos la Nations League (hace casi un año) y no tenía noticias de nada (...) Me enorgullece porque significa que estoy jugando bien", reconoce.

Nacho ha entrado en una lista de 29 futbolistas anunciada este lunes por el seleccionador español de la que tendrán que caerse tres antes del próximo 7 de junio, fecha límite para presentar las convocatorias oficiales. Peleará con Laporte, Le Normand,Vivian y Cubarsí por ser uno de los de centrales de España en la Eurocopa.