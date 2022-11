Morata: "Si me arrepiento de algo es de haber sido mi peor enemigo muchas veces"

Un Mundial es la cita más especial para un futbolista y así se lo está tomando Álvaro Morata: "Al final estoy disfrutando aquí. Como que no quiero que acabe nunca esto, estoy disfrutando. La verdad es que es espectacular y bueno, solo me falta que venga la familia y ya estamos todos, así que ojalá que no termine nunca esto".

"Me piden que les llame todos los días. Ayer les llamé antes del partido y flipaban con el estadio. Tienen una ganas de venir increíble", reconoce sobre sus hijos que ayer le vieron marcar un gran gol : "Viene el balón perfecto de Jordi y sabía que tenía que tenía que sorprenderle y que si iba al primer palo no lo iba a esperar. Lo normal ahí igual era cruzarla un poco más. Bueno, es una pena que no haya servido para ganar, pero bueno, estoy contento también por ese gol".

Morata señala que asumir la suplencia en un torneo como este es algo que se hace con total naturalidad, algo diferente a los clubes: "No tiene nada que ver. Al final, en tu club tienes toda la semana para demostrar. Hay más tiempo, más espacio y obviamente quieres jugar. Pero aquí te aseguro yo que que a mí no me jode para nada. De hecho, si lo tengo que firmar el salir todos los partidos o no jugar e ir avanzando, lo firmo y animar a tope desde otro sitio. Es que al final nosotros tenemos un objetivo aquí, un sueño y. Está claro es que todos nos sentimos importantes, cada uno en su en su manera, sea pequeña, sea grande, sea importante o sea menos importante. Aquí todos somos importantes y cada uno tiene sus funciones".

Su compañero Joao Felix está haciendo un buen Mundial con Portugal y suena para dejar el Atlético en el mercado de invierno, algo que no le gustaría: "Ojalá que se quede porque le tengo mucho aprecio, porque quiero tener en mi equipo a los mejores jugadores. Al final no es una cosa que que yo pueda decir. Lo único que puedo decir es que es un jugador que se merece que le vaya bien, que le puede ir bien en muchos sitios, pero que yo quiero personalmente que le vaya bien en el Atlético".

De Luis Enrique destaca su positividad: "Como entrenador todo lo conocéis, pero como persona también es una persona que sólo te transmite cosas buenas, que sólo tiene positividad, solo tiene una manera de ver la vida. Desgraciadamente todo el mundo sabe lo que le pasó, si algún día me pasara a mí algo así, ojalá poder afrontarlo cómo lo afronta él y su familia. Es increíble".

"Si hay una cosa que me arrepiento yo en mi carrera y en mi vida es de haber sido mi peor enemigo muchas veces. Gracias a Dios trabajando mucho la cabeza y entrenando como entrenamos en el campo, disfruto haciendo mi trabajo, que quizás puede parecer que estoy loco, pero a lo mejor llevo los últimos ocho o nueve años de una carrera que dura 15, todo el rato agarrotado, pensando en qué, cómo, cuándo, por qué y qué pasará y qué dirán", subraya Morata.

En ese proceso le ha ayudado enormemente su mujer: "Alice es la persona más importante de mi vida. Seguramente si ella no hubiera estado en mi vida, pues ni hubiera estado aquí jugando al Mundial, ni hubiera jugado la Eurocopa y hubiera hubiera tomado un camino quizás mucho menos mediático y más mirando por mi felicidad personal. Me refiero a cuando estaba en el Chelsea. La decisión más difícil de afrontar era ir al Atleti. Era la que más quería pero la más difícil. Y ella me ayudó a echarle, pues a echarle coraje y a perseguir de verdad las cosas que uno quiere conseguir".