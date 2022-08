Morales: "Hasta que no estás dentro, no imaginas la magnitud de este Villarreal"

Una sensacional actuación de José Luis Morales, que en su regreso al Ciutat de València marcó dos goles y dio una asistencia, dejó encarrilado el pase del Villarreal, que anotó los cuatro goles antes del descanso para derrotar este jueves por 4-2 al Hadjuk Split en la ida de la última ronda previa a la fase de grupos de la Liga Conferencia.

"Era un día especial para mí, debutar en competición europea y muy contento de poder ayudar con dos goles y una asistencia", señala Morales en Radioestadio noche que reconoce que "estaba muy ilusionado de poner jugar competición europea".

Está encantado en esta nueva etapa: "Hasta que no estás dentro no te das cuenta debla magnitud de este Villarreal, espero estar a la altura". "¿Foyth? Yo en esas cosas no me meto, son cosas muy personales, yo lo que espero es que siga con nosotros", finaliza sobre su compañero.