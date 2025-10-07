Monchi, sobre el nuevo CD San Fernando 1940: "Esto es la cuadratura del círculo de mi vida"

Hace tres meses Monchi manifestaba en Radioestadio Noche la crítica situación del club San Fernando, el equipo de su tierra. Tras meses de lucha y de intentar salvar al equipo de la desaparición, la RFAF rechazaba finalmente el recurso del Ayuntamiento de La Isla y del director deportivo.

Ahora el San Fernando no existe pero el nuevo equipo CD San Fernando 1940 es una realidad y el hijo predilecto de la tierra, Monchi, se ha pasado este lunes por Radioestadio Noche para compartirnos este nuevo proyecto que lidera: "Cuando te identificas por un proyecto, por muy humilde que sea, siempre hay algo que te pega un pellizco en el estómago y te motiva. No hay presión pero si responsabilidad".

El equipo empieza en la novena categoría del fútbol español, Tercera Federación, y cuenta con un número de seguidores impensable para el presidente del club: "El equipo ha despertado una ilusión tremenda en la ciudad, tenemos 5000 socios. Somos un club rentable y hemos hecho un equipo por encima del nivel de la categoría, no podemos escurrir el bulto de que somos favoritos para el ascenso".

"Esto es la cuadratura del círculo de mi vida. Salí de San Fernando con 17 años, nunca he renunciado a mi nacimiento, vivo aquí. A veces en la vida hay que tomar decisiones y esta es sentimental. He elegido lo que quería hacer hablando con mi familia y amigos y ellos que me conocen saben que soy feliz aquí, en mi tierra", explica.

Monchi ha dejado la dirección deportiva del Aston Villa y ahora saltan los rumores de una posible llamada del Sevilla lo que supondría su vuelta al conjunto andaluz: "A día de hoy cualquier cosa que me plantee es más a medio plazo que a corto plazo porque ahora mismo tengo la cabeza en esto. Todo lo que pase en un futuro tiene que ser con la compatibilidad de estar en el San Fernando".