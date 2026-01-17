La moda se adentra en el mundo del fútbol: así vive un futbolista de Segunda RFEF sus dos pasiones

Cada vez son más los futbolistas que muestran a través de las redes sociales sus inquietudes más allá del fútbol. Casos sonados son los de Borja Iglesias, Héctor Bellerín o Aitor Ruibal, que con el altavoz que les da el jugar en Primera División han servido de ejemplo para otros muchos menos conocidos.

Uno de ellos es Nacho Ruiz, futbolista de la UB Conquense (Segunda RFEF), que muestra en sus redes sociales sus inquietudes sobre moda. En Radioestadio Noche explica que comenzó a interesarse por ello para ayudar a la que entonces era su pareja, que tenía una marca de complementos, y que pronto se convirtió en "una pasión increíble".

Pero mostrar esta faceta también le ha llevado a vivir situaciones desagradables dentro del mundo del fútbol, como los insultos recibidos el pasado mes de noviembre en el derbi Quintanar - Conquense, en el que el árbitro detuvo el partido después de que este le advirtiera de que estaba sufriendo insultos homófobos y machistas.

"Por desgracia tenemos muy normalizado que se nos insulte de cualquier manera (…) Que estos insultos se realizasen desde el día que se inventó el fútbol no implica que tengamos que seguir aguantándolos en 2026. Es algo que hay que erradicar", cuenta sobre aquel día, a partir del cual asegura que empezó a recibir también multitud de mensajes de apoyo y en los que otras personas le contaban haber vivido situaciones parecidas.

Y es que este interés por la moda también le costó vivir situaciones anómalas con sus propios compañeros de equipo. "En el momento en el que empiezo a cambiar el estilo me doy cuenta de que hay ciertas situaciones en el vestuario que generan un poco de polémica (…) Tuve un cambio muy drástico, vestía muy diferente a como visto ahora (…) Entiendo que ese cambio drástico pudiese generar impacto no solo entre mis compañeros de equipo o entrenadores, también en mi gente cercana", explica.

Asegura, eso sí, que no se arrepiente en absoluto de mostrar esta faceta. "Me siento más libre y más seguro de mí mismo (…) Ahora sí soy consciente de que el Nacho que me hace feliz es este, no el de antes", sentencia.