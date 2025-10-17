Miguel Torres: "Bellingham tendría que ser el nuevo Kroos"

Este domingo vuelve la liga al Coliseum Alfonso Pérez tras el parón de selecciones y lo hace albergando uno de los encuentros más esperados de toda la temporada, la visita del Real Madrid. Un derbi madrileño que siempre da de sí y que no deja indiferente a nadie, donde el Real Madrid llega como líder y el Getafe con la necesidad de sumar puntos tras los últimos resultados.

En la previa este encuentro se ha pasado por Radioestadio Noche un exjugador que ha pasado por ambos equipos como es Miguel Torres y que creció en la cantera del Real Madrid: "Aún habiendo tenido la fortuna de haber disfrutado del Real Madrid en el primer equipo, me sigo viendo como un canterano y la gente me recuerda así. Haberme podido formar como futbolista y persona en la cantera del Real Madrid es algo que me acompañará toda la vida".

"En la historia más reciente del Real Madrid, jugadores como Carvajal o Nacho son instituciones y van a ser referentes para las nuevas generaciones", señala. Miguel ha valorado el comienzo de temporada del equipo blanco y el inicio de la era Xabi Alonso: "El equipo no ha podido tener pretemporada, y pesar de todo eso ha conseguido ganar partidos pero creo que todavía queda mucho".

Para Miguel Torres hay un nombre propio por encima de todos en este Madrid de Xabi: "Mbappé tiene que ser el líder del equipo, ese jugador que se echaba en falta cuando salió Cristiano. En el primer análisis de Xabi Alonso es muy interesante que haya conseguido enganchar a Mbappé, es un claro ejemplo de lo que está haciendo".

"Considero que Bellingham tiene que jugar detrás de Mbappé, ante la falta de creatividad que tiene el equipo con la salida de Kroos y Modric, creo que es el jugador que tendría más capacidad para aportar mucho al equipo. La pieza que quiero que termine de encajar es la de Bellignham, yo lo metería con Tchouameni como pivotes. Bellingham tendría que ser el creador de juego, el nuevo Kroos", explica.

Además, ha valorado el papel de dos jugadores, el de Mastantuono que asegura que "no lo quitaría del equipo titular" y el de Carvajal: "Si no es el mejor lateral de la historia, está cerca. Ha tenido una lesión muy dura pero si alguien se puede recuperar es él. Apuesto que va a jugar más partidos que Alexander-Arnold porque para que no juegue hay que matarlo".