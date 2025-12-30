Miguel Ángel Ramírez, presidente de Las Palmas: "Somos un equipo de Primera jugando en Segunda"

La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a recuperar la ilusión con el objetivo en el horizonte de volver a Primera División tras su descenso la pasada temporada. El equipo está como segundo clasificado y los resultados abalan el gran proyecto que espera ser culminado a final de temporada.

Su presidente, Miguel Ángel Ramírez, se ha pasado este lunes por los micrófonos de Radioestadio Noche donde ha valorado el momento que vive el equipo: "Estamos muy contentos de como vamos, estar en la parte alta demuestra que vamos en el camino correcto pero esto es muy largo y sabemos lo que pasa en esta categoría".

"Todavía hoy somos un equipo de Primera División jugando en Segunda División. Si no consigues retornar a la categoría inmediatamente se complica mucho los años venideros, no se podría aguantar la estructura del club. Es muy duro, el verano es terrible. Todos los contratos que tienes que rescindir, la depresión en la que cae todo el equipo...", explica.

En sus 21 años como presidente al frente del club, Miguel Ángel ha vivido todo tipo de momentos y eso le ha enseñado a gestionar algo tan duro como el descenso: "Hay muchos puntos que se suman a lo largo de la temporada que no se ganan en el terreno de juego. La gestión, la empatía, la comunicación, la ilusión generada".

La ciudad se encuentra ilusionada y esperanzada con volver a la máxima categoría del futbol español esta temporada: "En 2018 viví esto y en ese momento fue un desastre total. Ahora tenemos la experiencia, tomamos decisiones, pedimos a la afición que confíen en nosotros. Tenemos 25.000 abonados, eso quiere decir que tenemos el respaldo total de la afición".

Para competir este año han tenido que reforzar plantilla y una de las grandes incorporaciones fue la vuelta a su club de origen de Jesé Rodríguez: "Tengo muy buena relación con él y creo que le tiene que volver ese fútbol antes de retirarse. Esa experiencia a nosotros nos hace mucha falta en esta categoría. Está trabajando muy duro, lo está haciendo muy bien y necesita cariño. El entrenador me dice que va de menos a más".

En una temporada que esperan que termine con una gran noticia, en septiembre ya recibieron la más importante, el regreso de Kirian Rodríguez tras superar por segunda vez el cáncer: "Sabe que siempre estamos a su lado. Es un ejemplo para todo el mundo, nos alumbra el futuro y nos da esa ilusión porque si él ha superado eso, entre todos tenemos que volver a Primera División".