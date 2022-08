Miguel Ángel López: "el abrazo a mi entrenador me ha salido así. Es mi homenaje a su figura"

El murciano Miguel Ángel López se ha proclamado campeón de Europa de 35 kilómetros marcha en Múnich tras completar una carrera que dominó de principio a fin por el circuito urbano de Odeonsplatz.

Con la medalla de oro, Miguel Ángel López amplía un palmarés que incluye otro Campeonato de Europa de marcha en 20 km en Zúrich (2014) y un Mundial en Pekín (2015), así como un diploma olímpico en Londres 2012 y un título de campeón del mundo por equipos este mismo año en Omán.

"Seguimos de celebración, hoy es el día. He podido disfrutar y saborear las últimas vueltas sabiendo que iba a ganar", señala Miguel Ángel en Radioestadio noche que ha visto claro su triunfo: "Lo he visto claro al final, no me reducían diferencias y me veía incluso con posibilidad de aumentar el ritmo. A falta de 5 ó 6 vueltas lo veía claro por cómo me encontraba".

"Tengo una buena técnica y nunca he salido de una carrera aunque he tenido algún aviso. No me da miedo hacer carreras en solitario", reconoce. Y ha dejado una de las imágenes del campeonato: "Había mucha diferencia y por eso he parado para abrazar a mi entrenador, me ha salido así y ha sido muy emocionante para los dos...son 20 años ya juntos...ha sido mi homenaje a su figura. Él estaba emocionado pero se ha olvidado de darme el agua".

"Llevo años en esto y sé que hay que seguir paso a paso. Vamos a disfrutar del Mundial y ya luego pensaremos en los Juegos", finaliza sobre el futuro con París 2024 en el horizonte.