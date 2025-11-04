Miguel Àngel Cos, sobre la pubalgia: "Puede durar 2-4 meses y te permite jugar, pero merma tu rendimiento"

El Real Madrid ha comunicado este lunes la baja de Franco Mastantuono para el partido frente al Liverpool por pubalgia, una lesión que está siendo recurrente esta temporada que ha afectado a Lamine Yamal que la arrastra desde septiembre y sin haber recuperado todavía su máximo nivel, y a Nico Williams que se está planteando pasar por quirófano.

El actual fisioterapeuta responsable de la Real Federación Española de Atletismo, coordinador del Servicio de Fisioterapia del CAR de Sant Cugat y el que fuera fisio del Barcelona durante siete temporadas, Miguel Àngel Cos, se ha pasado este lunes por los micrófonos de Radioestadio Noche para analizar esta lesión: "Es una patología muy frecuente, no solo en el fútbol".

"Aunque parezca un contrasentido es más fácil tratar una patología aguda como la rotura de un cruzado, que una patología crónica que te permite entrenar y jugar pero va mermando tu rendimiento. Han pasado semanas y el pico de dolor va aumentando y a veces desaparece, algo que se vio en el partido de Lamine Yamal ante el Madrid. El descanso absoluto no es una buena recomendación en este caso", asegura.

El caso de Lamine ha puesto esta lesión en el foco debido a su bajada de rendimiento desde que la sufre: "Una pubalgia puede durar entre 8 y 16 semanas, el problema es la gestión de cargas. Hay ejercicios como la velocidad, cambios de dirección que te empeora y el fútbol tiene mucho de esto. No debes dejar de entrenar pero hay ejercicios que no puedes hacer como el rondo. La operación es cada vez menos frecuente, pero se contempla en personas que llevan mucho daño".

El exfisioterapeuta del Barça estuvo en el club culé entre el 2000 y 2008, en ese periodo trató en dos ocasiones la pubalgia que sufrió Leo Messi en la temporada 2005-2006: "La primera pubalgia fue cuando subió al primer equipo pero ya estaba en la absoluta de Argentina y se debía a la sobrecarga de partidos. Hay proporción entre la inmadurez ósea y los picos de cambios hormonales".