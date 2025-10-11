CON RAÚL GRANADO

El mensaje de Damián Quintero a Hortensia Durán, campeona de karate a los 73 años: "Me encanta ver a gente como tú practicar nuestro deporte"

Conocemos en Radioestadio Noche la historia de Hortensia Durán, una karateka cinco veces campeona de España a los 73 años.

👉 Hortensia tiene 73 años y es campeona nacional de karate: "Un día me tuve que defender en la calle"

ondacero.es

Madrid |

El mensaje de Damián Quintero a Hortensia Durán, campeona de karate a los 73 años: "Me encanta ver a gente como tú practicar nuestro deporte" | Foto: J.Mª RODRÍGUEZ / R.F.E.K y D.A.

Cuando dicen que la edad solo es un número lo dicen por historias como la de Hortensia Durán, que a sus 73 años es cinco veces campeona de España de karate en modalidad de catas.

"Es un complemento a tu vida (…) Cuando empiezas a conocerlo te vas metiendo en el espíritu que tiene (…) Tiene una historia muy amplia detrás, cuando lees y te informas todo va dando vida a lo que haces", cuenta una Hortensia enamorada de su deporte.

Lo practica dos veces a la semana en el gimnasio y otras dos veces en casa, donde tiene un tatami. "Mi marido está encantado. De joven hizo algo de karate, pero no pudo continuar con ello. He intentado animarle, pero le da vergüenza", reconoce entre risas

Hortensia cuenta, además, la historia de una vez en la que tuvo que utilizar el karate para defenderse en la calle cuando fue atacada por un individuo tras una discusión. "Fue directo a atacarme. Le vi venir y le paré. Siempre nos inculcan que es para defendernos", explica sobre el incidente.

De parte de Radioestadio Noche, ha recibido un mensaje del subcampeón olímpico Damián Quintero, en el que asegura que "me encanta ver a gente como tú practicar nuestro deporte".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer