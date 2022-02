Medina Cantalejo: "Los cinco o seis penaltitos que se han pitado desde que estoy al frente del CTA son errores"

El presidente del Comité Técnico de Árbitros ha subrayado sus palabras de esta mañana en la rueda de prensa donde pedía respeto institucional hacia el arbitraje y asegura que "hay límites" que son sagrados como son su familia y de ahí no se va a bajar ante las amenazas recibidas en enero por algunos aficionados del Betis.

"Si me callo otorgo. El Betis es un equipo enorme, tiene una afición maravillosa y esos cuatro sinvergüenzas no le representan. He dicho las cosas como las siento porque soy así ", cuenta Cantalejo y sobre el tuit de uno de su directivos sobre le criticaba, explica que ya ha hablado con el presidente de la entidad verdiblanca, Ángel Haro y está todo arreglado.

"Cuando alguien ostenta un cargo de responsabilidad hay que tener un poco más de mesura en sus declaraciones porque sino damos pies a los descerebrado a decir ciertas cosas", destaca. Además, tiene claro que va a seguir ejerciendo su profesión a pesar de los hechos sufridos. “Nunca se me ha pasado por la cabeza dejar el cargo de presidente por miedo a aquellos que me han insultado y atacado tanto a mí como a mi familia".

"Si hay que añadir 15 minutos que se añadan"

Cantalejo reconoce que los cinco o seis penaltis que se han pitado desde que él está en el cargo "han sido errores". "Lo hemos analizado en el seminario con los árbitros y hemos llegado a la conclusión que son leves contactos". Y explica que hay que convencer a los árbitros de que este tipo de cuestiones son líneas y un penalti es otra cosa.

“Les he dicho que no tienen que hablar concisamente y no dar tantas explicaciones”. También hizo referencia a los tiempos de añadido. “Si un día hay que añadir 15 minutos, que se añadan. Lo normal no son los 3-4 minutos de hace una temporada, ahora se te va a 7-8. Cuando dos equipos no quieren jugar no hay quien lo ponga firme”.

En cuanto a la publicación de las conversaciones del VAR, informó sobre la legislación: “Está taxativamente prohibido publicar los audios y las imágenes del VAR salvo para formación arbitral o que sea requerido para un juez de competición”. Pero mostró su intención de realizar un ejercicio de transparencia en el caso de que se autorice: “Estoy dispuesto a la transparencia. Pero si vierais lo aburrido que es escuchar un partido con el VOR... No hay nada que ocultar, si lo autorizan, publicaremos las conversaciones”.