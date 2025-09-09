Matxin, habla tras la acusación de Ayuso de "dictadura" a la UAE: "No me he sentido aludido en ningún momento"

Joxean Fernández Matxin, director técnico del UAE Team, se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche durante la jornada de descanso de La Vuelta, a una semana de finalizar la competición y con todo por decidir con Soler sumando 7 victorias de 14 etapas: "Es lo que tiene estar al frente del mejor equipo del mundo, que siempre estás presente".

El que dejará de formar parte del equipo será Juan Ayuso, la gran esperanza del ciclismo español. El anuncio de su marcha se ha conocido durante La Vuelta, algo que al ciclista catalán no le gustó y que llegó a cargar contra su equipo asegurando que parecía que estaba en una dictadura: "No me he sentido aludido en ningún momento porque Juan ha tenido muchas cosas que ha sido lo mejor para él. Evidentemente en el mejor equipo del mundo, a parte de dar confianza, también exigimos".

"Esas declaraciones fue porque no estaba de acuerdo con que se adelantara el comunicado, pero se filtró y no queríamos mentir", explica. "La relación con Juan Ayuso es buena, no ha cambiado en nada. Tengo personalmente con él una relación muy especial desde hace muchísimos años, lo único que en su momento hablamos que él quería acabar el contrato", asegura.

Otro tema candente durante esta Vuelta han sido las manifestaciones contra Israel y el equipo, que ha obligado a tomar medidas y llevar a cabo la detención de manifestantes por motivos de seguridad: "Con 7 victorias de etapa, desde dentro te puedo decir que me he divertido. Desde fuera creo que se le dio más importancia por parte de los medios, de lo que vivimos dentro. Los ciclistas no están preocupados por lo que se puedan encontrar en cada etapa, hay una confianza en la organización".