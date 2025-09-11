Martin Valjent, sobre el 'caso Dani Rodríguez': "Se ha equivocado en las formas"

Hace unos días el Mallorca tomó medidas sobre Dani Rodríguez, el capitán del equipo que arremetió en un comunicado en sus redes sociales contra el entrenador, Jagoba Arrasate. El equipo bermellón decidió castigar al jugador con la retirada de la capitanía y la suspensión de empleo y sueldo por 10 días.

Este sábado se cumple ese plazo y el jugador tendrá que volver a entrenar al equipo, pero Jagoba no cuenta con él para el resto de temporada. Uno de los capitanes, Martin Valjent, se ha pasado este miércoles por los micrófonos de Radioestadio Noche para manifestarse por primera vez sobre este tema: "He hablado con él estos días, por lo entendido el sábado creo que volverá a estar con el equipo".

"Cuando pasan cosas de este tipo, que es la primera vez que lo vivo, nos lo comunica primero a los capitanes y después a la plantilla. Estos días le pueden servir a Dani para que se pueda tranquilizar y tener su espacio. Todo está en las manos del entrenador, él es el que tiene todo el derecho para tomar estas decisiones", asegura.

Durante estos días, Martin ha tenido la oportunidad de hablar con Dani: "Él sabe que no ha sido la forma más adecuada para expresar sus inquietudes o algo que le ha molestado. Es una cosa que él se responsabiliza por eso acepta el castigo del club. Está en sus manos pedir disculpas, ha vivido muchas situaciones en su carrera y está en su juicio para hacer una u otra cosa".

"Se ha equivocado en las formas, pero estoy seguro que volverá a entrenar con todas las ganas del mundo como siempre. Será un jugador muy importante en el campo como lo ha sido durante todos estos años", confía.