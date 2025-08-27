Martín Peláez, sobre los posibles insultos racistas a Vinicius: "Nos ha sorprendido porque en el informe de LaLiga no viene nada"

El comportamiento de Vinicius Junior en el Carlos Tartiere ha vuelto a desatar la polémica: dedo a la oreja, mensaje en el gol y mandando al Real Oviedo a Segunda. Esto ha indignado a la afición de Oviedo y a gran parte del aficionado al fútbol español, pero lo que ahora investiga LaLiga son presuntos gritos racistas que sufrió el futbolista madridista.

El presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, se ha pasado este martes por los micrófonos de Radioestadio Noche para aclarar la postura del Real Oviedo en cuanto a lo sucedido: "Nos ha sorprendido porque en el informe de LaLiga no viene nada. En el grupo Pachuca siempre reprobamos este tipo de actos y estamos investigando junto a la policía y medios internos pero de momento no tenemos nada. Iremos en contra de todo lo que atente a los derechos humanos".

Esta investigación de LaLiga busca probar con imágenes estos insultos desde una minoría de la grada, aunque en el directo si se pudo apreciar algún grito imitando el sonido del mono: "Si hay algo perseguiremos hasta el fondo a los que hayan sido. Percibo que hay esos cánticos e iremos con todos los recursos que tenemos".

Martín Peláez ha reprochado el gesto del brasileño mandando al Oviedo a Segunda División: "Esas cosas no ayudan al comportamiento pero nosotros nos quedamos con lo nuestro, nuestra política y nuestros valores". "Lo que se vivió en el Tartiere el domingo y todo el año pasado, todo lo bonito que se vivió, no se puede ver empañado por varias personas", añade.

"Vivimos el domingo con mucha emoción, la vuelta del fútbol de Primera. Fue una gran fiesta del fútbol. Este sábado ya empieza nuestra liga y no podemos permitir que este equipo regrese a Segunda División", concluye.