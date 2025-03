Marisol Casado, sobre el nombramiento de Kirsty Coventry: "Si se les abre el camino a las mujeres pueden llegan hasta arriba"

Marisol Casado, presidenta de la Federación Internacional de Triatlón, ha sido nombrada este jueves como miembro honorario del Comité Olímpico Internacional. Este acontecimiento ha tenido lugar durante la 114 Sesión del COI que se ha celebrado en la localidad griega de Pylos. La española preside la World Triathlon desde el 2008, un cargo que dejará en el próximo mes de abril para ostentar su nuevo puesto.

Esta cumbre ha dejado el nombramiento histórico de la zimbabuense Kirsty Coventry como nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional, que pasa a ser la primera mujer y primera persona africana en alcanzar el cargo con más poder del deporte mundial en sus 131 años de historia.

Tras este nombramiento, Marisol se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Es una persona muy agradable, una mujer que está muy bien preparada para el cargo que tiene que desempeñar". "Había un componente que no había anteriormente, el número de mujeres que ahora son el 44%. He notado muchísimo cambio en este sentido en el COI, yo he estado prácticamente 10 años siendo la única mujer presidenta de federación olímpica, ahora somos tres", añade.

"Es una cuestión de libro, si el líder de la organización apoya a las mujeres y les abre el camino pues las mujeres llegan hasta arriba", explica. Otra cuestión sobre la mesa es la inclusión o no de los atletas rusos en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles, una decisión que tendrá que tomar la nueva presidenta aunque Casado cree que "si volverán".