Mario Soriano: "Con Yeramay es más fácil todo"

El Deportivo de La Coruña ha comenzado la temporada en un gran estado de forma y es el único equipo en Segunda División que aún no conoce la derrota después de ocho jornadas. Líderes, empatados a puntos con el Racing, los coruñeses visitan este fin de semana al Málaga con la mente puesta en volver a la senda de la victoria tras dos empates consecutivos.

Este viernes, ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche Mario Soriano, que ha valorado el partido de este domingo en La Rosaleda. "El Málaga viene en una dinámica mala, pero en su campo van a salir a por todas (…) Tenemos que estar tranquilos y seguir nuestro plan", explica.

El inicio de temporada está siendo ilusionante para un club histórico en una ciudad histórica que sueña con volver a Primera, aunque Soriano no quiere echar las campanas al vuelo. "Puedes ganar tres partidos y al siguiente juegas con uno de los que está abajo y te pueden ganar (…) En defensa estamos muy sólidos, somos un equipo muy difícil de hacer daño", cuenta.

"Aquí todo el mundo está involucrado en el Depor y dentro del club están haciendo muy bien las cosas", explica sobre la ilusión del club y la ciudad por volver a la élite del fútbol español.

Para ello, uno de los que seguro que tendrá un papel clave será Yeramay Hernández, la joven perla del equipo por la que muchos países europeos suspiran. "En verano la mayoría pensábamos que iba a ser difícil retenerle (…) Con él es más fácil todo, sabemos perfectamente las condiciones que tiene y dentro del campo casi siempre nos buscamos. Es muy fácil jugar con él", cuenta Soriano.