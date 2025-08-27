María Segura: "Va a ser mi retirada soñada, jugando un Mundial con el equipo de mi vida"

Hacía 43 años que España no estaba presente en un Mundial de Vóley Femenino, y aunque no conseguirán pasar de fase de grupos tras las derrotas frente a Turquía y Canadá, han conseguido anotar el primer punto de España en la historia de los mundiales y este miércoles buscaran despedirse con la primera victoria.
Será un día emotivo para todas las jugadoras, sobre todo para la capitana, María Segura, que a sus 33 años dirá adiós al deporte de su vida: "Ha sido algo histórico, ayer hicimos el primer punto de España en el Mundial pero es un sabor agridulce. Es verdad que queríamos irnos con una primera victoria pero pasito a pasito. Contra Turquía hicimos un juego increíble, todos los países están hablando de nosotras".
"Estamos en el modo de que mañana hay que salir con la victoria si o sí. Espero que cada dos años España pueda estar en un Mundial", señala. María se siente afortunada de poder vivir esta experiencia, algo que no imaginaba hacerlo nunca y por lo que aplazó un año su retirada: "Esto está siendo un sueño hecho realidad para todas que muchas no pensábamos conseguir. Nos estamos empapando de cada minuto que estamos aquí porque no sabemos cuando se va a volver a vivir".
"Mañana me retiro, va a ser el último partido de mi carrera deportivo. Ya tuve un amago hace un año y volví para jugar el Mundial, vendrá toda mi familia a verme. Si me hubieran dado un papel en blanco para escribir mi retirada, esta sería la que hubiera escrito. La selección es el equipo de mi vida y no hay mayor placer que hacerlo así", asegura.
María ha reivindicado la importancia del Voleibol en Europa y también en España, que cuenta con un gran número de deportistas: "El voleibol en España es el tercer deporte con más fichas federativas pero las niñas no ven este deporte por la tele. Hay clubes que lo intentan pero al final si quieres vivir de este deporte te tienes que ir fuera y yo invito a que lo hagan".